Bundespolizei leitet Verfahren gegen Pechstein ein

POTSDAM. Die Bundespolizei hat ein Disziplinarverfahren gegen die Eiskunstschnellläuferin und Bundespolizistin Claudia Pechstein (CDU) eingeleitet. Laut Dienstvorschrift darf die „Dienstkleidung bei politischen Veranstaltungen nicht getragen werden“, begründete die Behörde die Maßnahme in einem Schreiben, das Bild vorliegt. Es hätte keine Erlaubnis zum Tragen der Dienstkleidung vorgelegen. Zudem sei in der Rede nicht klar geworden, daß es sich dabei um eine persönliche Auffassung gehandelt habe.

Bei dem CDU-Grundsatzkonvent am 17. Juni hatte Pechstein die konsequente Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern gefordert. Besonders Frauen und ältere Menschen könnten die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr „ohne ängstliche Blicke“ nutzen. Verbesserungen in der öffentlichen Sicherheit hätten gegenüber Debatten um Gendersternchen Vorrang. Unbekannte verübten wenige Tage danach in Berlin mit einer Schußwaffe eine Sachbeschädigung ihres Auto.

Pechsteins Rede findet Anklang

Rückendeckung bekam die fünffache Olympiasiegerin von dem thüringischen CDU-Chef Mario Voigt: „Mit ihren Aussagen auf der Bühne hat sie einem Großteil der Bevölkerung aus dem Herzen gesprochen. Natürlich kann man über die Uniform streiten, aber ob zur Klärung ein Disziplinarverfahren wirklich nötig ist, halte ich für fraglich“, äußerte der 46jährige gegenüber Bild. Zuvor hatte bereits Parteichef Friedrich Merz die Polizeibeamtin für ihre Worte gelobt: „Der Auftritt war brillant. Das Äußere interessiert mich nicht“, sagte Merz kurz nach Pechsteins Rede Mitte Juni in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

Merz verteidigt Rede von Claudia #Pechstein in Polizeiuniform: „Das Äußere interessiert mich nicht“. Den Auftritt Pechsteins nennt Merz „brillant“. Das ganze Interview um 19:10 Uhr bei #berlindirekt pic.twitter.com/Bxf1hFgxTF — Berlin direkt (@berlindirekt) June 18, 2023

Laut eigener Aussage hatte die 51jährige im Vorfeld des Auftritts einen Vorgesetzten sowie einen Gewerkschaftsvertreter der Bundespolizei über ihr Vorhaben informiert. Demnach seien keine Einwände gegen den Auftritt in Uniform erfolgt. Pechstein lässt das Verfahren bis dato unkommentiert. (JF)