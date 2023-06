Mit Schußwaffe: Anschlag auf Claudia Pechsteins Auto

Anzeige

BERLIN. Vergangene Nacht haben Unbekannte das Auto von Eisschnelläuferin Claudia Pechstein angegriffen. Vermutlich habe ein Schuß die Fensterscheibe kleinteilig splittern lassen, sagte ihr Lebensgefährte der Bild. Dieser erstattete am Mittwochmorgen Anzeige bei der Berliner Polizei. Der Anschlag hat sich demnach auf dem Grundstück des Paares ereignet.

Die deutsche Winter-Rekord-Olympiasiegerin hatte am Sonnabend eine Rede auf einem CDU-Programmkonvent gehalten, die von Vertretern linker Parteien und auch von Teilen der Union heftig kritisiert worden war.

Pechstein: „Ich bin erschüttert und entsetzt“

Pechstein hält sich derzeit nicht in Berlin auf. Sie sagte: „Hier hat jemand offenbar bewußt auf ein von mir genutztes Auto geschossen. Ich bin erschüttert und entsetzt.“ In der Anzeige äußern sie und ihr Lebensgefährte laut Bild den„Verdacht auf Schußwaffengebrauch“. Außerdem stellen sie einen Bezug zur in Berlin bei der CDU gehaltetenen Rede her.

Claudia Pechstein hatte auf dem CDU-Parteikonvent in der Uniform der Bundespolizei einen Vortrag gehalten, in dem sie die Migrationspolitik kritisierte und beklagte, daß zu wenige ausreisepflichte Ausländer abgeschoben werden. Dazu beschrieb sie die Angst älterer Menschen und Frauen beim Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel und Plätze. An der Rede entzündete sich ein parteiinterner Streit. (hps/fh)