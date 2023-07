Afghane prügelt auf Lokführer ein – Video sorgt für Entsetzen

Anzeige

BERLIN. Der Angriff eines Afghanen auf einen Lokführer im sächsischen Lauter hat in den sozialen Netzwerken für Entsetzen gesorgt. Ein Video, das den Angriff zeigt, wurde von zahlreichen Nutzern verbreitet und hundertfach verbreitet.

Ein #Lokführer wird von einem afghanischen Migranten krankenhausreif verprügelt. Tritte und Schläge gegen den Kopf. Polizei gibt ihn als minderjährig an. Wir haben ein Migrationsproblem. #Sachsen

Mehr Infos: https://t.co/iGC9SH6gNq pic.twitter.com/g5TcfR3Lwa — Vadim Derksen (@realDerksen) July 6, 2023

Laut der Bundespolizei spielte sich die Attacke am Mittwoch abend ab: „Ein 50jähriger deutscher Triebfahrzeugführer wurde am gestrigen Abend am Haltepunkt Lauter von einem 15jährigen afghanischen Staatsangehörigen angegriffen und dabei im Gesicht und an der Schulter verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.“

Demnach wollte der Bahnmitarbeiter einen Streit zwischen zwei Reisenden schlichten und wurde dabei selbst zum Opfer. Der Afghanen konnte fliehen, wurde später jedoch festgenommen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, diese dauern an. (ho)