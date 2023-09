Nur ein Raum pro Person: Berlin führt Wohnungs-Sozialismus ein

Kai Wegner: Wohnt in keiner Ein-Raum-Wohnung Foto: picture alliance/dpa | Annette Riedl

Der Berliner Senat plant einen massiven Eingriff in den Wohnungsmarkt. In landeseigenen Immobilien sollen Alleinstehende künftig nur noch Ein-Raum-Wohnungen mieten dürfen. Ehepaare ohne Kinder maximal eine Zwei-Raum-Wohnung. Doch trotz der Wohnungskrise will der Senat noch mehr Afghanen aufnehmen.