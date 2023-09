Spektakuläre Wende im Fall Till Lindemann

Anzeige

BERLIN/VILNIUS. Die Affäre um juristisch haltlose Vorwürfe gegen den „Rammstein“-Frontsänger Till Lindemann, dieser habe weibliche Fans betäubt und mißbraucht, nimmt eine neue Wendung. Die Staatsanwaltschaft in Litauen führt nun offenbar ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verleumdung gegen die Frau, die Fall ins Rollen bracht: Shelby Lynn.

Die Meldung der Bild-Zeitung hat die litauische Behörde inzwischen bestätigt. Allerdings habe sie diese sogenannte „Voruntersuchung“ bereits im Juli eingeleitet, wie die Welt berichtet. Ob Lynn auch formal als „Beschuldigte“ geführt wird, ist unklar.

Lynn erhebt im Mai Vorwürfe gegen Lindemann

Die Nordirin hatte Ende Mai bei Twitter geschrieben, sie sei bei einem „Rammstein“-Konzert in Vilnius von Mitarbeitern der Band unter Drogen gesetzt worden. In der Konzertpause habe Lindemann in einem Raum unter der Bühne Sex mit ihr verlangt. Dazu sei es nicht gekommen, sie habe den Raum rechtzeitig verlassen. Später habe sie Hämatome an ihrem Körper entdeckt.

Ein Verfahren gegen Lindemann aufgrund von Lynns Strafanzeige wurde in Litauen allerdings eingestellt. Auch die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen, die vor allem durch einen Spiegel-Artikel ausgelöst wurden, eingestellt. In dem Blatt hatten weitere Frauen anonym behauptet, von Lindemann mit K.o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt und später mißbraucht worden zu sein.

In Vilnius versuchen die Behörden nun herauszufinden, ob es sich bei Shelby Lynn um eine Falschbeschuldigerin handelt. Die 24jährige sagte, sie wisse nichts von den Ermittlungen gegen sich. (fh)