Landesregierung: NRW-Asylheime sind Verbrechens-Hotspots

DÜSSELDORF. In Nordrhein-Westfalen (NRW) hat es im Zeitraum von Januar bis Juni 2.525 Polizeieinsätze in Asylheimen gegeben. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervor, über die die dpa berichtet. Demnach reiche das Spektrum an gemeldeten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten von Bedrohung und Betäubungsmitteldelikten über Randale, Sexual- und Tötungsdelikten bis hin zu Zahlungsstreitigkeiten.