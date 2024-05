Grünen-Chef will Kalifats-Verein verbieten

BERLIN. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hat ein Verbot der islamistischen Gruppierung „Muslim Interaktiv“ gefordert. „Gerade die Truppe, die diese Kalifat-Demos macht, muß verboten werden. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Antwort, warum es noch nicht passiert ist“, sagte Nouripour am Mittwoch im Gespräch mit der Bild-Zeitung.

Wer einen islamischen Gottesstaat fordere, befinde sich in Gegnerschaft zur freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. „Auch das ist ein Grund, warum nicht nur die Demo verboten werden sollte, sondern auch die Organisation, die das will“, argumentierte Nouripour.

Wisst ihr was mich an diesen #Kalifat Demos am meisten aufregt? Das Problem sind nicht diese 1100 Islamisten, welche hier demonstriert haben. Das Problem ist, dass man von 99% der übrigen 5.298.000 Muslime in diesem Land NICHTS hört! Keine Gegendemos, keine Aufschrei, keine… pic.twitter.com/GEtQyDZx5w

— Nico Röhrs (@NRoehrs) April 29, 2024