Gefahrenlage: Darum ist Alice Weidel auf Mallorca

BERLIN. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel will am Sonnabend und Sonntag beim Wahlkampfabschluß in Hessen wieder öffentlich auftreten. Das hat ihr Sprecher Daniel Tapp gesagt. Er bestätigte außerdem, daß sich die Parteichefin derzeit auf Mallorca aufhält.

Gegen Weidel, ihre Lebensgefährtin und die beiden Kinder hatte es offenbar so konkrete Anschlagspläne gegeben, daß die Kantonspolizei Schwyz im schweizerischen Bezirk Einsiedeln die Familie am Sonnabend, 23. September aus ihrer Wohnung an einen sicheren Ort verbrachte. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt weiter jede Spur.

Weidel unter Polizeischutz aus Wohnung geholt

Das Bundeskriminalamt hat inzwischen mitgeteilt, die Absage der Teilnahme Weidels an der Wahlkampfveranstaltung am 3. Oktober im hessisch-thüringischen Mödlareuth „geschah nicht auf Veranlassung oder Empfehlung des BKA“. Während viele Medien diese Aussage als vermeintlichen Widerspruch zur Darstellung der AfD interpretieren, war der Rat laut Tapp von der Schweizer Polizei gekommen.

Weidel sei einer „Empfehlung gefolgt, einige Zeit ihrer häuslichen Umgebung fernzubleiben“, die ein mutmaßliches Anschlagsziel gewesen sei. Demnach sei „die Familie von Alice Weidel aus ihrer Wohnung im Bezirk Einsiedeln unter Polizeischutz an einen sicheren Ort verbracht“ worden. Dort sei bis zum nächsten Tag verblieben, was auch Kantonspolizei Schwyz gegenüber der Presse bestätigt habe.

„Die Familie ist schockiert“

Am Montag, 25. September sei die AfD-Chefin dann nach Berlin zur Sitzungswoche des Bundestages gefahren. Am Ende der Woche sagte Weidel, so Tapp, „ihren Auftritt in Mödlareuth bei den Veranstaltern ab und bittet zunächst um vertrauliches Behandeln der Absage, um die Ermittlungen nicht zu gefährden“.

Am Wochenende sei sie dann mit ihrer Familie nach Mallorca geflogen: „Zum einen folgt sie damit dem Rat, sich daheim etwas rar zu machen, zum anderen ist die Familie von den Vorgängen natürlich schockiert.“ Es seien „immerhin zwei kleine Buben mit betroffen“.

Für das Wochenende plane sie dennoch, „in Wiesbaden zum Wahlkampfabschluß zu sein“. (fh)