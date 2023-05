CDU wirft „Mission Lifeline“ Rassismus gegen Weiße vor

Anzeige







BERLIN. Der Bundestagsabgeordnete Detlef Seif (CDU) hat dem Chef der Migrantenhilfsorganisation „Mission Lifeline“, Axel Steier, Rassismus gegen Weiße vorgeworfen. Dessen Aussagen seien „zutiefst rassistisch, indem er weiße Menschen degradiert und abwertend als Weißbrot bezeichnet“, betonte Seif nach Angaben der Welt.

Hintergrund: Anfang des Jahres fiel Steier durch Äußerungen wie „Bald ist Schluß mit dem lustigen Leben als Weißbrot!“ auf. Den Rassismus in Deutschland sieht er in den Strukturen als „fest verankert“ an. Ziel der selbsternannten Seenotretter sei es, Deutschland „bunter“ zu machen.

Zudem wurde bekannt, daß das Bundesinnenministerium eng mit der Gruppierung zusammenarbeitet. Der Verein ist nach wie vor als „meldeberechtigte Stelle“ im Afghanistan-Aufnahmeprogramm aktiv, wie es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Unionsfraktion heißt. Zu den Zitaten Steiers, welche in der Anfrage zitiert werden, nahm das Ministerium keine Stellung. (JF)