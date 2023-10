Merkel über AfD-Wähler: Falsche Art, „Kritik und Ärger“ zu äußern

Anzeige

BERLIN. Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat AfD-Wähler verbal angegriffen. „Wenn man sich sozusagen auf Kosten anderer Menschen, auch anders aussehender Menschen und Menschen mit anderer Biographie profiliert, dann ist das nichts, wofür ich Verständnis habe“, sagte sie nach Angaben der dpa in der Dokumentation „Am Puls mit Mitri Sirin“, die am Tag der Deutschen Einheit ausgestrahlt werden soll.

Zwar könne sie nachvollziehen, daß Menschen über manches verärgert seien, aber das Gedankengut der AfD zu unterstützen oder zu teilen könne sie nicht akzeptieren. Mit Toleranz habe das nichts mehr zu tun. „Da würde ich immer dagegen argumentieren und würde sagen, man kann in dieser demokratischen Gesellschaft auch anders seine Kritik und seinen Ärger zum Ausdruck bringen“, sagte Merkel in Richtung AfD-Wähler.

Die Altkanzlerin betonte, sie sei immer die Kanzlerin für alle in Deutschland lebenden Menschen gewesen. In den vergangenen Jahren seien sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen, „die dauerhaft in unserem Land leben und noch nicht immer hier gelebt haben, ist das wieder eine neue Aufgabe, daß wir sie mit aufnehmen“. (sv)