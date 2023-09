Mannheimer Klimaklatscher „wieder auf freiem Fuß“

Anzeige

MANNHEIM. Nach dem Angriff auf eine Klima-Blockade am Mittwochabend in Mannheim hat Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. „Er ist geständig und mittlerweile wieder auf freiem Fuß“, sagte der Mannheimer Polizeipräsident Siegfried Kollmar am Freitag

Am Donnerstag veröffentlichten die Klimaradikalen der „Letzten Generation“ ein Video von dem Angriff. Im Zuge eines „Protestmarsches“ am Mittwochabend blockierten Klimakleber die B 36 in Mannheim. Nachdem sie sich auf die Straße gesetzt hatten, kam der Verkehr auf der Bundesstraße zum Stillstand.

Das Video zeigt fünf Personen auf der Fahrbahn, hinter ihnen ein Stau. Der Angreifer – offenbar ein genervter Autofahrer – taucht aus dem Stau auf. Sofort greift er einen der Blockierer am Rucksack und wirft ihn an den Straßenrand. Dann tritt er auf einen weiteren ein, holt aus und schlägt ihm ins Gesicht. Bevor er sich zu seinem Auto zurückzieht, tritt er noch auf einen dritten Klimakleber ein.

Bei einem Protestmarsch gestern Abend in Mannheim wurden Unterstützer:innen der Letzten Generation von einem Autofahrer getreten und ins Gesicht geschlagen👇 pic.twitter.com/NpU2AInAgG — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 7, 2023

Spott und Wut im Netz

Im Internet trifft das Video auf gemischte Reaktionen. Während Befürworter der Klima-Gruppierung von „versuchtem Mord“ fabulieren, stößt der Wutausbruch bei einigen auf Verständnis. Andere Nutzer amüsieren sich über den augenscheinlichen Migrationshintergrund des Mannes, gratulieren ihm zur gelungenen Integration und fordern die Letzte Generation auf, keinen Rassismus gegen „migrantisch-gelesene“ Personen zu verbreiten.

In Mannheim greift ein sichtlich genervter Autofahrer eine Blockade von Klimaradikalen an. Die Polizei kann den Klimaklatscher festnehmen. Im Netz sorgt die Attacke für Wut und Spot. https://t.co/NTjs3HMoVL@annamarinada11 #Klimakleber pic.twitter.com/4SlERFD4AI — Junge Freiheit (@Junge_Freiheit) September 8, 2023

Die Sprecherin der Letzten Generation, Aimée van Baalen, gab der Bundesregierung die Schuld für den Vorfall. Da die Regierung sie ignoriere, sei es nun zu dieser Szene gekommen. Mit den Blockaden wollen sie jedoch weitermachen, bis die Ampel ihren „verfassungswidrigen Kurs der Bundesregierung in Richtung Klimahölle“ beendet. (sv)