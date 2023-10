Liveticker zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen

Anzeige

16.20 Uhr: Ein bitterer Tag könnte der schwer zerstrittenen Linkspartei bevorstehen. In Bayern war sie nie im Landtag und in Hessen könnte sie heute aus dem Parlament in einem der letzten westdeutschen Bundesländer fliegen. Dann wäre Die Partei nur noch in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen mit einer Fraktion vertreten.

Und auch die Bundestagsfraktion steht auf der Kippe. Der Linken-Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze kündigte laut Saarbrücker Zeitung an, noch heute aus Partei und Fraktion austreten zu wollen. Damit hätte die Linksfraktion nur noch 38 Sitze im Bundestag. Für den Fraktionsstatus braucht sie 37 Sitze.

Bayern 16.00 Uhr: Der bayerische Landeswahlleiter hat bis 14 Uhr eine Urnenwahl-Beteiligung von 35,4 Prozent vermeldet. Die Briefwähler seien in der Grundgesamtheit nicht enthalten, heißt es von der Behörde. Rechnet man Briefwähler und bisherige Urnenwähler zusammen, könnten bis 14 Uhr bereits 60 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt haben. 2018 lag die Wahlbeteiligung im Freistaat bei etwa 72 Prozent.

Maue Beteiligung an den Wahlurnen

Hessen 15.45 Uhr: In Hessen haben bis 14 Uhr lediglich 27,7 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, das meldet der Landeswahlleiter. Bei der vorherigen Wahl im Jahr 2018 lag die Wahlbeteiligung bis 14 Uhr bereits bei 38,8 Prozent. Briefwähler sind dabei noch nicht beachtet.

Der Landeswahlleiter rechnet dieses Jahr mit einem höheren Anteil an Briefwählern im Vergleich zur letzten Wahl 2018. Damals lag die endgültige Wahlbeteiligung bei 67,3 Prozent.

Landtagswahl in Hessen • Zwischenstand der #Wahlbeteiligung um 14 Uhr (Stichprobe des Landeswahlleiters): 27,7 % (ohne Briefwähler!) Es wird mit einem erhöhten Briefwähleranteil im Vergleich zur LTW 2018 gerechnet.

15.30 Uhr: Eine Zitterpartei könnte der Abend für die FDP werden. Seit der vergangenen Bundestagwahl flogen die Liberalen um Christian Lindner aus den Landesparlamenten von Berlin (4,6 Prozent), Niedersachsen (4,7 Prozent) und dem Saarland (4,8 Prozent). Der Wiedereinzug gelang – knapp – in Bremen (5,1 Prozent), NRW (5,9 Prozent) und Schleswig-Holstein (6,4 Prozent).

Sollte die Partei heute aus beiden Parlamenten fliegen, dürfte der innerparteiliche Druck auf Lindner weiter zunehmen, sich in der Regierung noch stärker zu profilieren – oder sie vielleicht sogar zu verlassen.

Was wird aus den Freien Wählern? 15.15 Uhr: Daß die Freien Wähler in Bayern wieder in den Landtag einziehen, gilt als ausgemachte Sache. Doch können auch die Freien Wähler in Hessen von der gescheiterten Kampagne gegen Hubert Aiwanger profitieren? Letzte Vorwahlbefragungen sahen die Partei bei rund vier Prozent. Allerdings läßt sich die bunt gemischte Truppe politisch nicht eindeutig zuordnen. Wer die „Freien Wähler“ wählt, kauft die Katze im Sack, meint JF-Autor Sandro Serafin. Das gilt so auch für Bayern. Gerade kommunal koaliert die Aiwanger-Partei mit fast allen anderen Parteien – außer der AfD. Ein Einzug in Hessen und ein starkes Ergebnis in Bayern würden Aiwanger allerdings Rückenwind für seine Pläne geben, bei der kommenden Bundestagswahl auch deutschlandweit über die Fünf-Prozent-Hürde zu kommen. 14.55 Uhr: Und die AfD? Die Partei hofft darauf, mit dem Rückenwind der guten Umfragewerte ihre Ergebnisse in beiden Bundesländern deutlich zu steigern. Ziel ist es laut der beiden Spitzenkandidaten Robert Lambrou (Hessen) und Katrin Ebner-Steiner (Bayern) am Ende als zweitstärkste Kraft über die Ziellinie zu gehen. Allerdings vielen schon die vergangenen Landtagswahlen 2018 in eine Zeit hoher AfD-Umfragewerte. Bayern 14.35 Uhr: Bleibt Nancy Faeser auch nach einer Wahlniederlage Innenministerin? Sie selbst hatte immer wieder betont, auch im Falle einer Niederlage Teil der Bundesregierung bleiben zu wollen. Dennoch glaubten viele, daß die SPD-Politikerin eine schwere Wahlniederlage nicht überleben würde. Zumal Faeser bereits jetzt eine der unbeliebtesten Bundespolitiker ist. Allerdings meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Regierungskreise, daß Bundeskanzler Scholz auch im Falle einer Wahlklatsche festhalten werde. Da Scholz versprochen habe, das Kabinett paritätisch zu besetzen – und dies durch die Berufung von Boris Pistorius als Nachfolger von Christine Lambrecht (beide SPD) schon jetzt nicht mehr der Fall ist – fehle ihm ein passender Ersatz. Medienbericht: Faeser bleibt auch bei Wahlniederlage Innenministerin Hessen 14.30 Uhr: Bleibt Nancy Faeser auch nach einer Wahlniederlage Innenministerin? Sie selbst hatte immer wieder betont, auch im Falle einer Niederlage Teil der Bundesregierung bleiben zu wollen. Dennoch glaubten viele, daß die SPD-Politikerin eine schwere Wahlniederlage nicht überleben würde. Zumal Faeser bereits jetzt eine der unbeliebtesten Bundespolitiker ist. Allerdings meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf Regierungskreise, daß Bundeskanzler Scholz auch im Falle einer Wahlklatsche festhalten werde. Da Scholz versprochen habe, das Kabinett paritätisch zu besetzen – und dies durch die Berufung von Boris Pistorius als Nachfolger von Christine Lambrecht (beide SPD) schon jetzt nicht mehr der Fall ist – fehle ihm ein passender Ersatz.

Hessen 14.15 Uhr:In Hessen dagegen kann Ministerpräsident Boris Rhein damit rechnen, sein Amt weiter ausüben zu können. Laut der jüngsten Erhebung liegt seine CDU mit 32 Prozent deutlich vor den anderen Parteien. Grüne, SPD (je 17 Prozent) und AfD liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz. Die FDP und die Freien Wähler kämpfen mit fünf beziehungsweise vier Prozent um den Einzug in den Landtag. Die Linkspartei liegt abgeschlagen bei drei Prozent.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Hessen (#ltwhe) • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF: CDU 32 % | GRÜNE 17 % | SPD 17 % | AfD 16 % | FDP 5 % | FREIE WÄHLER 4 % | DIE LINKE 3 % | Sonstige 6 %

➤ Verlauf: https://t.co/QYB3MMiiCX

🗓️Nächste Landtagswahl: 8. Oktober 2023

Bayern 14.15 Uhr: Im Freistaat geht es heute vor allem für einen Politiker um alles: Markus Söder. Der CSU-Ministerpräsident hatte bereits 2018 mit 37,2 Prozent ein äußerts schwaches Ergebnis eingefahren. Weniger ist für die Partei, die Bayern jahrzehntelang mit absoluten Mehrheiten regierte, nur schwer akzeptabel. Söder hatte im Vorfeld bereits angekündigt, an der Koalition mit den Freien Wählern um Hubert Aiwanger festzuhalten zu wollen.

Laut der jüngsten Umfrage kann die CSU mit 37 Prozent rechnen. Mit deutlichen Zugewinnen können demnach Freie Wähler (2018: 11,6 Prozent) und AfD (2018: 10,2 Prozent) rechnen. Die FDP muß um den Wiedereinzug kämpfen, die SPD dagegen um die Zweistelligkeit.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Bayern (#ltwby) • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF: CSU 37 % | GRÜNE 16 % | FREIE WÄHLER 15 % | AfD 14 % | SPD 9 % | FDP 3 % | Sonstige 6 %

➤ Verlauf: https://t.co/FjDf8Cid6T

🗓️Nächste Landtagswahl: 8. Oktober 2023

14.00 Uhr: Willkommen zur Live-Berichterstattung der JUNGEN FREIHEIT zu den Landtagswahlen in Bayern und Hessen. Am heutigen Sonntag sind insgesamt mehr als 13 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Einige Beobachter sprechen deswegen auch von einer „kleinen Bundestagswahl“. Klar ist: Bis zu kommenden EU-Wahl, wird es keinen wichtigeren Urnengang mehr geben. Im September kommenden Jahres werden dann die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neu gewählt.