Linksextremistin Lina E. nach Urteil freigelassen

Anzeige







DRESDEN. Die zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilte Lina E. ist nach dem Urteil aus dem Gefängnis entlassen worden. Man habe den Befehl gegen die Linksextremistin unter Auflagen außer Vollzug gesetzt, sagte der Vorsitzende Richter der Staatsschutzkammer am Oberlandesgericht Dresden, Hans Schlüter-Staats.

Dieser ließ die Katze erst am Ende seiner achtstündigen Urteilsbegründung aus dem Sack. Zudem bescheinigte der Richter der 28jährigen einen „Heldenstatus“, den sie während des Prozesses erlangt habe. Doch er sagte an die Verurteilte gewandt: „Das ist auch Ihre größte Hypothek.“ Die 70 Anhänger der Schlägerin feierten die Freilassung noch im Gerichtssaal mit frenetischem Gejohle.

Lina E. war wegen zahlreicher Überfälle auf politische Gegner in einem aufsehenerregenden Verfahren schuldig gesprochen worden. Die 28jährige hatte auch deswegen zweieinhalb Jahre in Untersuchungshaft gesessen, weil die Bundesanwaltschaft und die Haftrichter befürchteten, sie könnte in den Untergrund abtauchen.

Bundesanwaltschaft hatte acht Jahre gefordert

Im Regelfall darf eine U-Haft die Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten. Die Reststrafe von knapp drei Jahren soll Lina E. erst verbüßen, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Das heißt: Bis zur Entscheidung über die Revision bleibt sie nun auf freiem Fuß. Erfahrungsgemäß dauern solche Entscheidungen mehrere Monate bis zu einem Jahr.

Das Oberlandesgericht war mit seinem Urteil ohnehin weit unter der Forderung der Bundesanwaltschaft geblieben. Diese hatte eine achtjährige Gefängnisstrafe gefordert.

Lina E. muß sich bei der Polizei melden

Lina E. darf ihren in der Akte vermerkten Wohnsitz nur mit Zustimmung des Gerichts wechseln und soll nach ihrem Reisepaß auch den Personalausweis abgeben. Außerdem muß sie sich nun zweimal wöchentlich bei der Polizei melden.

Nach der Urteilsbegründung stieg die Linksextremistin in den schwarzen Wagen eines ihrer Rechtsanwälte und fuhr davon. (fh)