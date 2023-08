NRW-Polizei hamstert vegane Kekse für Blackouts

Anzeige

DÜSSELDORF. Die Landespolizei in Nordrhein-Westfalen will sich künftig besser auf flächendeckende Stromausfälle vorbereiten. Dazu sucht das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste derzeit Anbieter, die die Sicherheitskräfte mit Zehntausenden Rationen in „Riegel-/Keksform“ beliefern. Voraussetzung sei, daß diese vegan und laktosefrei sind und mindestens 1.500 Kilokalorien haben, berichtet die Rheinische Post.

Konkret gehe es um die Bestellung von 60.000 Keksen und 150.000 Notfallsets „bestehend aus Riegeln/Keksen, Roggenbrot und Erdbeermarmelade“. Wie aus der zwölfseitigen Ausschreibung hervorgeht, sollen diese bis Ende November geliefert werden.

„Die ausgeschriebene Notfallverpflegung soll bei einem längerfristigen Stromausfall die Nahrungsversorgung der Einsatzkräfte der Polizei NRW sicherstellen“, sagte eine Sprecherin des Amtes dem Blatt. „Es wurden zwei verschiedene Arten von Notfallverpflegung ausgeschrieben, um allen Bedarfsträgern – ganz gleich welche Unverträglichkeiten vorliegen – gerecht zu werden.“ (ho)