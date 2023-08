Grünen-Politiker bei eigener Veranstaltung lautstark ausgebuht

Anzeige

CHIEMING. Reden von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und der bayerischen Grünen-Vorsitzenden Katharina Schulze sind am Dienstagabend in einem Pfeifkonzert und Buhrufen untergegangen. Die beiden Politiker hatten beim „Politischen Abend der Grünen“ in einem Festzelt im bayerischen Chieming vor 2.500 Anhängern sprechen wollen. In Bayern wird in zwei Monaten ein neuer Landtag gewählt.

Politischer Abend der #Grünen in Hart/Chieming. Und Cem Özdemir wird wird sowas von ausgepfiffen. pic.twitter.com/vBC9X5Avqn — bitterlemmer (@bitterlemmer) August 2, 2023



Doch die Menge, die – anders als erwartet – offenbar vor allem aus Wut auf die Grünen zu der Wahlkampfveranstaltung erschien, ließ Schulze und Özdemir kaum zu Wort kommen. Die Stimmung war derart aufgeheizt, daß die Polizei die Politiker zum Rednerpult begleiten mußte. Beamte bildeten gar eine Kette, um die beiden vor den aufgebrachten Bürgern zu schützen. Der Auftritt Özdemirs verzögerte sich deutlich und fand erst nach intensiven Beratungen der Sicherheitskräfte statt.

Grüne: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Schulze, die in ihrer Ansprache die „Demokratiefeinde“ attackierte, hat die massiven Proteste gegen sich und Özdemir inzwischen verurteilt. „Ich habe ja schon öfter im Bierzelt gesprochen. Aber so eine Stimmung und vor allem auch so einen massiven Polizeischutz habe ich noch nie erlebt“, sagte die 38jährige dem BR.

Özdemir dagegen versuchte, den Aufruhr herunterzuspielen: „Bitte verklärt die paar Störer nicht als Bauernprotest. Das haben die Bäuerinnen & Bauern nicht verdient, das war es nicht“, schrieb er bei Twitter.

Unterstützung bekamen die beiden von Chiemings Bürgermeister Stefan Reichelt (CSU). Er vermutete gegenüber dem BR, es habe sich bei dem wütenden Protest um eine geplante Aktion von ortsfremden Grünen-Gegnern gehandelt: „Die meisten Störer kannte ich nicht. Die waren mir gestern auch neu, das sind keine Gemeindebürger.“ (fh)