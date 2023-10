Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, vor einer Anhörung durch das parlamentarische Kontrollgremium: Die Bundesregierung muss die Befugnisse des Geheimdienstes noch in diesem Jahr in Gesetzesform bringen Foto: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Bundesregierung will mehr Befugnisse für Verfassungsschutz

Bürger, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sollen künftig durch den Inlandsgeheimdienst auch direkt bei Sportvereinen angeschwärzt werden können. Was nach George Orwell klingt, will die Bundesregierung in ein Gesetz gießen. Juristen schlagen Alarm.