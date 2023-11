Kubicki sicher: FDP-Mitgliederbefragung zum Ampel-Aus kommt

HAMBURG. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki geht davon aus, daß die FDP-Mitglieder über einen Mitgliederentscheid zum Austritt aus der Ampel-Koalition abstimmen werden. Die dafür benötigte Mindestzahl von 500 Unterschriften sei erreicht, sagte er in einem Interview mit der Zeit. Hintergrund ist ein offener Brief an den Bundesvorstand, der Ende Oktober von 26 Mitgliedern initiiert worden war und für einen Austritt aus der Bundesregierung plädiert. Zu den Erstunterzeichnern gehört unter anderem die FDP-Landtagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, Sandy van Baal.