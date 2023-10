Fall Jurca: Polizei durchsucht zwei Wohnungen

Anzeige

AUGSBURG. Die Polizei hat in Augsburg die Wohnungen von zwei Verdächtigen durchsucht. Sie stehen im Verdacht, den bayerischen Landtagskandidaten Andreas Jurca Mitte August zusammengeschlagen zu haben. Die Handys der 19 und 21 Jahre alten Männer seien dabei beschlagnahmt worden. Diese will die Kripo nun auswerten, teilte Oberstaatsanwalt Andreas Dobler mit.

Jurca hatte schwere Gesichtsverletzungen und – schwer gezeichnet von dem Überfall – Mitte August in einem Video-Interview angegeben, nach einem Grillfest mit Parteifreunden von zwei Südländern angegriffen worden zu sein, nachdem er bejaht hatte, der Politiker auf den AfD-Wahlplakaten zu sein. Der 35jährige, der AfD-Vorsitzender und Stadtrat in Augsburg ist, kandidiert bei der Wahl am Sonntag für den bayerischen Landtag.

Jurca-Angreifer sind deutsche Staatsbürger

Oberstaatsanwalt Andreas Dobler sagte, es müsse noch ermittelt werden, ob es eine politisch motivierte Straftat gewesen sei. Daran waren damals Zweifel aufgetaucht. Ebenso werde überprüft, ob die beiden Verdächtigen für den Angriff auf Jurca verantwortlich seien. Die Durchsuchungen haben demnach bereits in der vergangenen Woche stattgefunden. Zusätzlich stellte die Kripo auch das Handy des Mannes sicher, der Jurca in der Nacht begleitet hatte. Er gilt als Zeuge.

Laut Dobler seien die beiden deutsche Staatsbürger. Ob sie einen Migrationshintergrund haben, wollte er nicht sagen. Dieses Merkmal erfasse seine Behörde grundsätzlich nicht. (fh)