Polizei in Niedersachsen rückt mit Panzerwagen zur Clan-Razzia an

STADE. Die niedersächsische Polizei ist am Donnerstag zu einem Großeinsatz im niedersächsischen Landkreis Stade angerückt. Anlaß soll der Verdacht auf organisierte Kriminalität sein.

Konkret wirft die Hamburger Staatsanwaltschaft mehreren Mitgliedern eines Familienclans Verstrickungen in einen Diebstahl vor. Um welchen Fall es sich dabei genau handelt, ist bislang noch nicht bekannt.

Insgesamt sechs Spezialeinheiten waren am Donnerstag morgen um 6 Uhr im Einsatz. Darunter auch schwerbewaffnete Spezialkräfte, die mit Panzerwagen des Typs „Survivor“ zu der Luxusvilla in Fredenbeck anrückten. Weitere Details will die Staatsanwaltschaft am Nachmittag bekanntgeben. (zit)