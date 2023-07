Bekommt Deutschland heute seinen ersten AfD-Bürgermeister?

Anzeige

RAGUHN-JESSNITZ. Die AfD hat am Sonntag die Chance, erstmals einen direkt gewählten Bürgermeister zu stellen. Im sachsen-anhaltinischen Raguhn-Jeßnitz kommt es zur Stichwahl zwischen dem AfD-Bewerber Hannes Loth und dem parteilosen Nils Naumann. In der ersten Runde hatte Loth 40,7 Prozent erreicht, Nauman kam auf 36,9 Prozent der Stimmen. Sollte Loth gewinnen, würde die AfD damit erstmals einen hauptamtlichen Bürgermeister in Deutschland ins Amt hieven.

Loth ist seit 2016 Landtagsabgeordneter der AfD in Sachsen-Anhalt und war zuvor Betriebsleiter eines landwirtschaftlichen Unternehmens in der Region. Naumann ist seit 2019 Vorsitzender des Stadtrats. Beide kommen aus der Region.

Sollte die AfD in der etwa 9.000 Einwohner großen Stadt gewinnen, wäre es der nächste kommunalpolitische Erfolg der Partei, nach dem Sieg bei der Landratswahl in Sonneberg. Die JUNGE FREIHEIT wird am Abend über das Ergebnis der Stichwahl berichten und ein exklusives Interview mit Loth veröffentlichen. (ho)