Erste Krawalle in der Schweiz / Pariser Prachtstraße geräumt

LAUSANNE/PARIS. Die schweren Migrantenkrawalle in Frankreich haben in der Nacht zum Sonntag auch auf die Schweiz übergegriffen. In Lausanne randalierten etwa hundert Jugendliche und versuchten Geschäfte zu plündern. Die Polizei nahm sieben Randalierer fest, darunter sechs minderjährige. „Mehrmals mußten die Polizisten die vermummten, aggressiven Jugendlichen, die sie mit Pflastersteinen und einem Molotowcocktail bewarfen, auseinandertreiben“, teilten die Sicherheitskräfte mit.

The riots in France has reportedly now spread to Switzerland and Belgium

● Rioters damaged a car in the center of Brussels 🇧🇪 and in Lausanne. Switzerland🇨🇭, shops were looted and there were clashes between rioters and police. pic.twitter.com/ScupBLSOym

