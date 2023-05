Bei der Wahl in Bremen konnten die Bürger in Wut ein Rekordergebnis erringen (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich

Bremen-Wahl läßt Bürger in Wut über Rekordergebnis jubeln

Jubel bei den Bürgern in Wut. Die Partei schneidet bei der Wahl zur Bremer Bürgerschaft stark ab. Ein Regierungswechsel an der Weser ist hingegen nicht in Sicht.