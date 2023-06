„Bild“-Fotograf nach Angriff bei Lina-E-Protest: „Ich lebe noch.“

Panzerfahrzeuge der Polizei stehen an der Polizeidirektion in Leipzig. Seit langem wird in der linken Szene für den sogenannten „Tag X“ mobilisiert. Die Sicherheitsbehörden bereiten sich an diesem Samstag auf einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre in der Messestadt vor. Foto: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt