Bayern verbietet Gender-Sprache in Schulen und Behörden

Anzeige

MÜNCHEN. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, Gender-Sprache in Schulen und Behörden des Freistaats zu verbieten. „Für Bayern kann ich sagen: Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil: Wir werden das Gendern in Schule und Verwaltung sogar untersagen“, sagte Söder am Dienstag bei seiner ersten Regierungserklärung der neuen Legislaturperiode im Landtag.

Wow, #Söder verbietet das #Gendern. Alle Probleme der Welt sind damit auf einmal gelöst. — Ronja Endres (@RonjaEndres) December 5, 2023

Die bayerische SPD-Vorsitzende Ronja Endres kritisierte Söders Vorstoß. „Wow, Söder verbietet das Gendern“, schrieb sie – offenbar ironisch – bei X. „Alle Probleme der Welt sind damit auf einmal gelöst.“

Bereits zuvor hatte die hessische Landesregierung angekündigt, die Gender-Sprache aus sämtlichen staatlichen Institutionen – auch aus dem Rundfunk – zu verbannen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) verkündete dies vor etwa zwei Wochen. Die Regelung soll ab Januar 2024 angewendet werden. (st)