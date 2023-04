Die bayerische Landesregierung will die Jagd auf den Wolf erleichtern, weil sie um Weidevieh und Touristen fürchtet Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache

Bayern will Wolfsjagd erleichtern

Der Wolf ist zurück in Deutschland. Er reißt Schafe, Kühe und Ziegen und kann auch zur Gefahr für den Menschen werden. Söder will die Jagd auf die Tiere deshalb vereinfachen. Doch am Horizont taucht schon das nächste Raubtier auf.