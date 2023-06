AfD jetzt so stark wie SPD, Grüne, Linke und FDP zusammen

Anzeige

MAGDEBURG. Zur Mitte der Legislaturperiode hat sich die politische Stimmung in Sachsen-Anhalt gedreht. Die Landesregierung aus CDU, SPD und FDP hat ihre Mehrheit bei den Wählern verloren. Nur noch 46 Prozent würden laut einer Insa-Umfrage für die Koalitionsparteien stimmen.

Die AfD dagegen hat im Vergleich zur Landtagswahl 2021 um mehr als acht Punkte zugelegt und kommt nun auf 29 Prozent. Das ist der höchste jemals für die Partei in Sachsen-Anhalt gemessene Wert. Die Erhebung hat Insa für die Bild-Zeitung durchgeführt.

Vierer-Koalition, um AfD von Macht auszuschließen?

Die AfD ist damit stärker als SPD, Linke (je neun Prozent) und Grüne (sechs) zusammen. Für diese drei Parteien würden sich addiert nur noch 24 der Sachsen-Anhaltiner entscheiden. Die FDP kommt auf sechs Prozent. Gemeinsam liegen diese vier Parteien einen Punkt vor der AfD, also praktisch gleichauf.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt • INSA/BILD: CDU 31 % | AfD 29 % | DIE LINKE 9 % | SPD 9 % | FDP 6 % | GRÜNE 6 % | Sonstige 10 %

Auf dem ersten Platz kommt die CDU mit 31 Prozent – mehr als sechs Punkte weniger als bei der Landtagswahl vor zwei Jahren. Geht der Trend so weiter, müßte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) die Grünen oder die Linken mit in die Regierung holen, um die AfD von der Macht auszuschließen. Es wäre die erste Vierer-Koalition in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg.

Ob der bei der nächsten Wahl im Frühjahr 2026 dann 72 Jahre alte Haseloff noch einmal antritt, ist bisher unklar. (fh)