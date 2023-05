AfD mahnt Verfassungsschutz-Chef Haldenwang ab

Anzeige







BERLIN. Die AfD hat den Verfassungsschutz nach Äußerungen ihres Präsidenten Thomas Haldenwang abgemahnt. „Seine nebulösen Andeutungen sind rechtswidrig“, teilten die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla am Mittwoch mit.

Haldenwang hatte am Montag in der ARD gesagt: „Wir beobachten eben schon, daß Teile der AfD dazu beitragen, eben auch Extremismus zu fördern in Deutschland, Haß und Hetze zu verbreiten.“

AfD: Wir stehen für Demokratie und Rechtsstaat

Weiter skizzierte er die Partei als Propagandamaschine des Kremls. So monierte er etwa: „Indem aus Teilen dieser Partei heraus auch russische Narrative weitergegeben werden, weitergesteuert werden, trägt das dazu bei, daß Rechtsextremismus in Deutschland expandieren kann und auch in diesen Kreisen dann eben Putins Lied gesungen wird.“

Weidel und Chrupalla halten die „angedeutete Hochstufung“, die durch den Extremismus-Vorwurf entstehe, für rechtswidrig. „Die AfD bejaht die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes. Sie tritt aktiv für die Wahrung der Demokratie, des Rechtsstaats und für die Achtung und den Schutz der Menschenwürde ein“, betonten sie.

Partei prangert staatliche Einflußnahme an

In diesem und im kommenden Jahr stünden mehrere Landtags- und Kommunalwahlen sowie die Wahl zum EU-Parlament an. Vor diesem Hintergrund verbiete sich „in der nun bereits gegebenen Vorwahlzeit jede staatliche Einflußnahme auf den demokratischen Willensbildungsprozeß.“

In der AfD gebe es anders als impliziert keine fortschreitende Radikalisierung. Bei Zuwiderhandlung will die Partei weitere rechtliche Schritte einleiten. (zit)