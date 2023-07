Umfragen: AfD mit Rekordergebnissen in Thüringen und Brandenburg

AfD-Anhänger bei einer Wahlkampfveranstaltung in Cottbus, 2019. Die Partei wächst derzeit rasant in den Umfragen Foto: picture alliance / Andreas Franke | Andreas Franke

Umfrage-Hammer in Thüringen. Die AfD verbessert weiter ihre Zahlen und ist nun mit Abstand stärkste Kraft in dem Bundesland. Alle anderen Parteien verlieren an Zustimmung. Auch in Brandenburg zeigt sich eine ähnliche Tendenz.