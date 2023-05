18 Prozent: AfD-Umfragehöhenflug setzt sich fort

Anzeige







BERLIN. Der Aufstieg der AfD in den Umfragen setzt sich unvermindert fort. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, erhielte die Partei laut einer Umfrage des INSA-Instituts im Auftrag der Bild-Zeitung 18 Prozent der Stimmen. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2018 und ein Prozentpunkt mehr als noch in der Vorwoche.

Verluste erleiden dagegen die Grünen, die auf 13 Prozent abrutschen und einen Prozentpunkt abgeben müssen. Es ist das schlechteste Ergebnis der Partei um Ricarda Lang seit 2018. An der Spitze liegt mit 28 Prozent weiterhin die Union, gefolgt von den Sozialdemokraten mit 20 Prozent. Die FDP kann sich leicht auf neun Prozent verbessern, die Linkspartei wäre mit vier Prozent nicht mehr im Parlament vertreten.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • INSA/BamS: CDU/CSU 28 % | SPD 20 % | AfD 18 % | GRÜNE 13 % | FDP 9 % | DIE LINKE 4 % | Sonstige 8 %

Die derzeit regierende Ampelkoalition hätte mit 42 Prozent keine Mehrheit mehr im Parlament. Union und AfD kommen zusammen auf 46 Prozent. (ho)