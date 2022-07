Thüringen kündigt weitere Corona-Bußgelder an

ERFURT. Die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) hat weitere Bußgeldbescheide gegen ungeimpftes medizinisches Personal angekündigt. Die bisher verhängten Bußgelder seien nur der Anfang gewesen, sagte Werner der Nachrichtenagentur dpa.

Das Erfurter Gesundheitsamt gab an, daß bis Ende Juni etwa 12.500 Meldungen über ungeimpfte Beschäftigte im Thüringer Gesundheitswesen erfolgt seien. Allerdings sei bisher nur gegen 140 ein Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Dies habe, so Werner, mit einer Auslastung der verantwortlichen Behörden durch andere Aufgaben sowie einem hohen Krankenstand durch das Coronavirus zu tun.

Vertreter des Zentralklinikums in Suhl und eines Pflegeheimes in Schleusingen berichteten der dpa, die Umsetzung der Impfpflicht sei für sie derzeit eine der größten Herausforderungen überhaupt, da sämtliches Personal unverzichtbar sei. Die Vorsitzenden der Thüringer Landesärztekammer, der Landeskrankenhausgesellschaft und des Universitätsklinikum Jena forderten: „Die einrichtungsbezogene Impfpflicht muß ausgesetzt werden: Wir können uns das fehlende Personal in der jetzigen Situation nicht leisten.“ Stattdessen solle man, um die Impflücke in der Bevölkerung schließen zu können, wieder über eine allgemeine Impfpflicht diskutieren. (JF)