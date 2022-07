Wer wissen will, wovon in linken Kreisen geträumt wird, der höre der „taz“-Journalistin Ulrike Herrmann zu. Die malt die kommende Ökodiktatur an die Wand, die sowieso kommt – egal ob wir wollen oder nicht. Die grüne Kriegswirtschaft soll die Welt retten. Ein Kommentar von Sandro Serafin.