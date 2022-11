Wer kann helfen? Polizei sucht diese Jugendlichen

BOCHUM. Ein 14- und ein 13jähriger sind in Bochum Opfer eines Überfalls geworden. Eine acht- bis zehnköpfige Gruppe arabisch aussehender Jugendlicher bedrohte die Kinder aus Herne mit einer Pistole. Der Anführer forderte: „Gib Geld!“

Zehn Wochen nach der Tat vom Sonnabend, 17. September hat ein Gericht den Beamten nun per Beschluß erlaubt, mit sechs Fotos nach der Bande zu suchen. Die Kinder waren an jenem Tag gegen 19 Uhr auf der Herner Straße in Bochum unterwegs, wie die Ermittler berichten.

Polizei: „Täter nicht ansprechen, sie sind bewaffnet“

Auf der Zwischenebene der U-Bahn-Station „Riemke Markt“ habe sich eine Gruppe von acht bis zehn Personen befunden. Zwei von ihnen seien auf den 14jährigen zugegangen. Einer der beiden bedrohte den Schüler mit einer Pistole im Gürtelbund und forderte Geld.

Weil der 13jährige Freund weglief, um die Polizei zu holen, flüchteten auch die Migranten. Laut Polizei ist der Haupttäter etwa 16 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 m groß, schlank, hat ein „arabisches Aussehen“, schwarze mittellange Haare (bis zu den Ohren), braune Augen und einen leichten Oberlippenbart. Er trug schwarze Oberbekleidung, schwarze Hosen und schwarze Schuhen.

Der zweite Täter, so die Polizei, soll ebenfalls geschätzte 16 Jahre alt und „arabisch aussehend“ sein. Er ist schlank und hat schwarze Haare. Diese Beschreibung treffe auch auf auf den Rest der Gruppe zu. Die Kamera im U-Bahnhof hat die Gruppe aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: 0234-909-4135 oder -4441 entgegen. Sie warnt: „Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!“ (fh)