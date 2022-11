Münchens Polizei nimmt Klima-Kleber in Präventivgewahrsam

MÜNCHEN. Die Münchner Polizei hat die Klima-Kleber, die sich am Wochenende in der BMW-Welt an einen Wagen geklebt hatten, in Präventivgewahrsam genommen. Die zwölf Mitglieder der Gruppe „Scientist Rebellion Germany“ können so bis zum 4. November festgesetzt werden, sagte ein Polizeisprecher dem Stern.

Das Vorgehen sei durch das bayerische Polizeiaufgabengesetz legitimiert. Bei den Klima-Klebern handelt es sich demnach um Personen unterschiedlichster Nationalität, die alle keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben.

Klima-Kleber weiten Aktionen aus

Die Pressesprecherin der „Letzten Generation“, Carla Hinrichs, drohte unterdessen wegen der Ingewahrsamnahme an, „daß unser Widerstand noch unbequemer wird. Wir weiten den Protest aus! Wir kommen nach Bayern“, schrieb sie auf Twitter.

Wenn Wissenschaftler:innen im Gefängnis sitzen, weil die Wahrheit so unbequem ist, ist es Zeit, dass unser Widerstand noch unbequemer wird. Wir weiten den Protest aus!

Wir kommen nach Bayern! @AufstandLastGen https://t.co/VFQ6mrX04M — Carla Hinrichs – Widerstand oder Katastrophe (@carla_hinrichs_) October 31, 2022

In den vergangenen Wochen haben die Klima-Extremisten der „Letzten Generation“ und ähnlicher Initiativen ihre Protestformen ausgeweitet. So kam es wiederholt zu Anschlägen auf Kunstwerke in Museen und täglichen Straßenblockaden. (ag)