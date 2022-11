Klima-Chaoten plätten Hunderte SUVs

HANNOVER. Die Klima-Chaoten nehmen nun Besitzer von Geländewagen ins Visier. Bis zum Dienstag ließen Mitglieder der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ (Die Reifenauslöscher) in mehreren Ländern die Luft aus den Reifen von 900 Autos, teilten sie via Twitter mit. In Deutschland schlugen die Klima-Extremisten unter anderem in Hannover, Bonn und Saarbrücken zu.

