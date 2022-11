Wenn das Elbphilharmonie-Publikum auf die „Letzte Generation“ trifft

HAMBURG. Kurz vor Beginn eines Konzertes in der Elbphilharmonie haben sich Extremisten der „Letzten Generation“ gestern Abend am Dirigentenpult festgeklebt. Mit Warnwesten bekleidet, störten sie den Beginn der Beethoven-Aufführung der Sächsischen Staatskapelle.

Noch bevor sie um kurz nach 20 Uhr auf der Bühne zu ihren verbalen Untergangsszenarien ansetzten, gab es erste „Nein“-Rufe aus dem Publikum. Der Protest gegen die „Letzte Generation“ wurde dann immer lauter. Zahlreiche Menschen riefen „Raus!“

Die laute Elbphilharmonie

Die Klima-Extremisten haben sich offenbar deswegen entschieden haben, das Video zu schneiden. Nur die ersten zwölf Sekunden werden aus dem Konzerthaus gezeigt. Sie reichten aber aus, um die Zuschauer mißmutig werden zu lassen. Die Worte der Frau, die in der Elbphilharmonie sprach, waren nicht mehr zu verstehen, so daß die Organisation zu einem Notbehelf griff. Die Rede über die angebliche Klima-Katastrophe wurde vom Studio aus eingesprochen.

Laut Polizei wurden die Störer vom Geländer des Dirigentenpultes gelöst und in Gewahrsam genommen. Bisher hatte die „Letzte Generation“ vor allem Straßen blockiert und berühmte Kunstwerke in Museen attackiert. Die Organisation kooperiert offen mit Linksextremisten. Die Elbphilharmonie hatte für das Konzert der Sächsischen Staatskapelle Karten für 10 Euro an Menschen unter 30 Jahren verkauft. Die beiden Täter saßen in der ersten Reihe.

Hier das von der „Letzten Generation“ auf Twitter geteilte Video. Sehenswert sind nur die ersten zwölf Sekunden. (fh)