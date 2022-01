Umfrageergebnis: Deutsche mögen Karl Lauterbach

BERLIN. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist der beliebteste Politiker in Deutschland. Wie aus dem für die ARD vom Meinungsforschungsinstitut infratest dimap erhobenen „Deutschlandtrend“ hervorgeht, zeigten sich 66 Prozent der Befragten mit dem Sozialdemokraten zufrieden. Lauterbach landete damit noch vor seinem Parteifreund, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 60 Prozent).

Der designierte CDU-Parteichef Friedrich Merz erreichte mit 32 Prozent Zustimmung den sechsten Platz in der Beliebtheits-Tabelle. Schlußlichter waren der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla (13 Prozent) und die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, Amira Mohamed Ali (zwölf Prozent).

SPD gewinnt bei der Sonntagsfrage

Bei der Sonntagsfrage belegte die SPD mit 26 Prozent den Spitzenplatz und verbesserte sich damit um einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. FDP und AFD (elf Prozent) liegen laut der Meinungsumfrage gleichauf, nachdem die Freidemokraten einen Prozentpunkt verloren haben.

Mit 42 Prozent hielt eine relative Mehrheit der Menschen die derzeitige Corona-Politik der Bundesregierung für angemessen. 25 Prozent befanden hingegen, sie gehe zu weit.

Mehrheit der Deutschen will an Nord-Stream 2 festhalten

Obwohl nur elf Prozent der Befragten Rußland für einen verläßlichen Partner hielten, sprachen sich 60 Prozent dafür aus, weiter an dem Erdgas-Projekt Nord-Stream 2 festzuhalten. In Ostdeutschland (70 Prozent) fiel die Zustimmung zu der Pipeline dabei deutlich größer aus als in Westdeutschland (57 Prozent). Gegen das Energie-Vorhaben äußerten sich 28 Prozent der Umfrageteilnehmer.

Für die Sonntagsfrage wurden 1.325 Personen telefonisch oder online in einem Zeitraum vom 3. bis zum 5. Januar interviewt. (fw)