Blockaden der „Letzten Generation“ gefährden Menschenleben

BERLIN. Der Sprecher der Berliner Polizeigewerkschaft, Benjamin Jendro hat die Verkehrsblockaden der „Letzten Generation“ scharf kritisiert. „Wer Verkehrswege blockiert, riskiert die innere Sicherheit und nimmt auch bewußt in Kauf, daß Menschen in Not länger auf Hilfe von Polizei und Feuerwehr warten müssen“, sagte er der Bild-Zeitung.

Anlaß ist ein Unfall in Montag in Berlin. Rettungskräfte der Feuerwehr gelangten aufgrund einer Blockade der „Letzten Generation“ erst verspätet zu einem Unfallort. Dort schwebte eine verletzte Radfahrerin, für deren Rettung Spezialtechnik benötigt wurde, in Lebensgefahr. Sie war zuvor von einem Betonmischer angefahren worden.

Die radikalen Klimaschützer hatten am Montagmorgen erneut mehrere Straßen in Berlin versperrt, indem sie sich an die Fahrbahn klebten. Laut Rolf Erbe von der Berliner Feuerwehr stand ein sogenannter Rüstwagen mit Spezialtechnik, die etwa zum Anheben schwerer Lasten eingesetzt wird, eine „recht relevante Zeit“ im Stau auf der Stadtautobahn A100. Die Rettung der Frau habe sich dadurch verzögert.

„Letzte Generation“ spielt mit der Gesundheit der Bevölkerung

Der Notärztin am Unfallort zufolge war die Radfahrerin so schwer verletzt, daß sie nicht auf das Spezialfahrzeug warten konnten. Sie hätten deshalb improvisieren müssen.

Laut Jendro müsse man sich „spätestens jetzt vom Märchen des harmlosen Protests verabschieden“. Bei diesen „Guerilla-Aktionen im Zeichen des Klimas“ würden die Folgen für das „demokratische Zusammenleben“ nicht berücksichtigt und fahrlässig mit der Gesundheit der Bevölkerung gespielt.

„Sehr wichtig und stark!“ Franz, 11 Jahre alt, kommentiert die Protestaktion: pic.twitter.com/5H8wZ3Zix3 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 30, 2022

Die „Letzte Generation“ kämpfen nach eigenen Angaben gegen eine angeblich drohende Klimakatastrophe. Am vergangenen Wochenende klebten sich Anhänger der Gruppe im Berliner Naturkundemuseum an Dinosaurier-Skelett. „So wie den Dinosauriern damals drohen uns Klimaveränderungen, denen wir nicht standhalten können“, hieß es in der Mitteilung. „Wenn wir uns nicht mit dem Aussterben bedroht sehen wollen, müssen wir jetzt handeln.“ Die Aktion ließen die radikalen Klimaschützer von einem elf Jahre alten Jungen kommentieren, der diese als wichtig und stark bezeichnete. (zit)