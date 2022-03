Grünen-Politikerin Fester bekommt Wutanfall wegen Ungeimpften

BERLIN. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Emilia Fester hat Ungeimpfte für die Corona-Einschränkungen verantwortlich gemacht. „Wenn Sie und ihre Freunde der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt frei, dann wären wir alle wieder frei“, rief sie am Donnerstag bei einer Rede im Parlament in Richtung der AfD.

„Wenn Sie und Ihre Freund:innen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wären wir jetzt wieder frei“ – @emiliafester, jüngste Bundestagsabgeordnete, in der Impfpflicht-Debatte. pic.twitter.com/zPzxMcNWAI — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) March 17, 2022

„Wir haben etwas gefunden, das uns schützen kann. Deshalb will ich meine Freiheit zurück, ich will sie zurück!“, äußerte Fester, die das jüngste Bundestagsmitglied ist, ihre Wut weiter. Nicht eine mögliche Impfpflicht sei eine Zumutung, sondern keine Impfpflicht zu beschließen.

Fester: Individuelle Freiheit endet bei kollektiver Freiheit

Die Mehrheit der Deutschen habe sich das Vakzin verabreichen lassen und sich damit solidarisch gezeigt. Die Bemühungen der Geimpften müsse nun belohnt werden.

Die individuelle Freiheit ende dort, wo die kollektive Freiheit beginne. „Ihre persönliche Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, beeinflußt mein Leben, und das von Millionen Menschen in der Bundesrepublik.“

Lauterbach: Ungeimpfte halten Deutschland in Geiselhaft

Es reiche nicht mehr, mit „kosmetischen Eingriffen“ schwere Verläufe zu mildern, es müsse an einer Herdenimmunität gearbeitet werden. „Deswegen nehme ich Sie jetzt in die Pflicht: Lassen Sie sich impfen für unsere Kinder, unsere Jugendliche, unsere Freiheit!“

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte den Ungeimpften vorgeworfen, die Corona-Maßnahmen mit der Verweigerung sich impfen zu lassen, zu verlängern. Das ganze Land sei wegen einer Gruppe „in Geiselhaft“, die sich gegen wissenschaftliche Erkenntnisse wehre. Ungeimpfte seien sogar stolz darauf, daß die Mehrheit der Deutschen auf sie warten müsse. (zit)