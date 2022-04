Der Bärendienst des Gil Ofarim

Es ist ein Fall, der tief blicken läßt: als der jüdischstämmige Rockmusiker Gil Ofarim am 4. Oktober vergangenen Jahres einem Mitarbeiter des Leipziger Hotels „The Westin“ vorwarf, ihn antisemitisch diskriminiert zu haben, rollte eine Lawine der Empörung durchs Land. Doch dann stellte sich raus: An seiner Geschichte ist etwas faul, sie stimmt nicht mit den Aufzeichnungen der Überwachungskameras überein.

Gegen den Hotel-Mitarbeiter wurden die Ermittlungen mittlerweile eingestellt. Dafür muß sich nun Gil Ofarim für sein Tun vor Gericht verantworten. Sollte der Rockmusiker der Öffentlichkeit tatsächlich eine Lüge aufgehalst haben, hätte er seinen Status als Jude dazu mißbraucht, einem Unschuldigen Antisemitismus nachzusagen – und damit vor allem eines geleistet: einen Bärendienst an der Bekämpfung des tatsächlichen Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Nur geht der ohnehin weniger von sächsischen Hotelangestellten aus.

Eine Ausgabe von JF-TV Thema zu einem Fall, der Mißstände in der deutschen Gesellschaft ungeschönt offenlegt. Mit dem neuen JF-Online-Chef Henning Hoffgaard. „Der wichtigste Job in diesen Zeiten ist kritischer Journalismus. Bei der JF packen wir die Themen an, an die sich andere nicht herantrauen“, so Hoffgaard.

