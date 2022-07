Bundeswehrsoldaten marschieren für toten Kameraden

BERLIN. Der Reservistenverband der Bundeswehr hat mit dem diesjährigen „Marsch zum Gedenken“ erneut an seine verstorbenen Kameraden erinnert. „Das Gedenken an die Gefallenen und zu Tode Gekommenen bleibt in unseren Herzen. Ihr Andenken tragen wir heute in die Öffentlichkeit. Sie sind Teil der Reserve, Teil der Bundeswehr, Teil unserer Gesellschaft. Sie sind eben auch Teil von uns und das bleibt auch so“, betonte Verbandspräsident Oberst der Reserve Patrick Sensburg (CDU) während der Abschlußveranstaltung am Ehrenmal der Bundeswehr im Berliner Bendlerblock am Donnerstag.

Auch die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Margaretha Sudhof, würdigte das Engagement des Reservistenverbandes. „Der ‘Marsch zum Gedenken’ ist von ungemeiner Bedeutung für die Bundeswehr, hat er doch greifbare Auswirkungen nach innen und außen.“ Die Toten „haben sich für unsere gemeinsamen Werte eingesetzt“. Ihr Opfer für „unser aller Frieden und unsere Freiheit“ dürfe niemals vergessen werden.