„Bürgergeld her“: Unbekannte beschmieren CDU-Büro in Halle

HALLE. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag das Büro des CDU-Kreisverbands in Halle beschädigt. An die Tür des Gebäudes in der Ulestraße wurde mit schwarzer Farbe „Geld her“ gesprüht, zudem wurden Briefkastenschilder in Mitleidenschaft gezogen und „CDU Bürgergeld her“ auf die Treppen vor dem Büro geschmiert.

Die Polizei der Stadt an der Saale bestätigte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT, daß bereits eine Anzeige aufgenommen wurde. Derzeit werde „in alle Richtungen“ ermittelt. Zudem sei der polizeiliche Staatsschutz an den Untersuchungen beteiligt. Dieser ermittelt immer dann, wenn bei einer Straftat ein politisches Motiv vermutet wird.

Der CDU-Kreisvorsitzende in Halle, Marco Tullner, kommentierte die Geschehnisse auf Twitter mit den Worten „Argumente können sie…“.

Hintergrund der Tat ist offenbar, daß die Christdemokraten am Montag im Bundesrat die Einführung des Bürgergelds vorläufig blockiert hatten. (st)