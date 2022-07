Berliner Polizei soll im Columbia Bad patrouillieren

BERLIN. Die Polizeipräsidentin von Berlin, Barbara Slowik, hat mit Blick auf die wiederholten Krawalle im Berliner Columbia Bad Polizeipräsenz vor Ort angekündigt. „Die Polizei Berlin wird ein solches Verhalten nicht dulden und dagegen mit polizeilichen Präsenzmaßnahmen vorgehen – mit Beamten in Uniform und in Zivil“, sagte Slowik gegenüber dem Tagesspiegel. „Dieser Vorfall hat eine neue Qualität und mit den Auseinandersetzungen, die wir aus den vergangenen Monaten und Jahren kennen, nichts mehr zu tun.“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte, daß nun Beamte in dem Freibad auf Streife gehen. Es sei leider „eine Frage der Zeit“ gewesen, wann Berlins Polizei „hier mal wieder als Mutti für alles in die Bresche springen“ müsse, „weil andere Institutionen ihrer Verantwortung nicht nachkommen“, sagte GdP-Landeschef Stephan Weh.

Sicherheitsmitarbeiter mußten sich verbarrikadieren

Der Einsatz der mobilen Wache „als taktisches Mittel zur Prävention an Brennpunkten“ sei sinnvoll, doch Weh sieht Probleme hinsichtlich der Machbarkeit. „Daß wir aber tagtäglich mit Einsatzhundertschaften am Columbia Bad und in anderen Bädern der Stadt Präsenz zeigen, übersteigt sämtliche personelle Ressourcen“, monierte der Gewerkschafter. Man dürfe nicht vergessen, daß die Kollegen stundenlang in voller Montur in der Hitze stehen müßten und dementsprechend Versorgung und regelmäßige Ablösung benötigten, gab Weh zu Bedenken.