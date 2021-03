Wahlkampf auf Umwegen

Nach Monaten des gefühlt nicht enden wollenden Lockdowns stehen am Wochenende die ersten richtungsweisenden Entscheidungen im Superwahljahr 2021 an: die Landtagswahlen​ in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wie geht Wahlkampf unter Corona-Bedingungen? Wie ist die AfD im Südwesten nach den Debatten um den offiziell aufgelösten „Flügel“ sowie die drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz​ aufgestellt?

Und bietet sie auch in der Corona-Politik eine Alternative für Deutschland? Antworten liefern unter anderem die beiden Spitzenkandidaten der AfD in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Bernd Gögel und Michael Frisch. Eine JF-TV-Reportage.