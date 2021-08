In Hamburg hat die Mehrzahl der Schüler schon Migrationshintergrund

„Ein Land mit Kindern ist ein Land mit Zukunft“, sagte einst Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU). Die Geburtenrate in Deutschland bleibt seit Jahren konstant. Im Schnitt bringen Frauen aktuell 1,53 Kinder zur Welt. Damit liegt Deutschland ziemlich genau im EU-Mittelfeld. Die Reproduktion der Bevölkerung gilt als gewährleistet, wenn die Geburtenziffer bei mindestens 2,1 liegt.

Daß Deutschland weit davon entfernt ist, war auch schon zu Kohls Kanzlschaft der Fall. Was sich aber seitdem deutlich geändert hat, ist die ethnische Zusammensetzung der Kinder und damit künftigen Steuerzahler in Deutschland. Deutlich machen läßt sich das an der Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund. Die JUNGE FREIHEIT hat in allen Bundesländern nachgefragt und in den allermeisten Fällen die aktuellen Zahlen erhalten.

Auffällig ist: In manchen Bundesländern bilden die jungen Deutschen ohne ausländische Wurzeln nur noch eine knappe Mehrheit. In Hamburgs allgemeinbildenden Schulen ist das Verhältnis bereits zu ihren Ungunsten gekippt. Von den rund 257.000 Kindern im Schuljahr 2020/2021 hatten 51,4 Prozent einen Migrationshintergrund. Ein solcher ist laut Definition der meisten Bundesländer gegeben, wenn ein Schüler im Ausland geboren wurde, eines seiner Elternteile nicht in Deutschland zur Welt kam, das Kind eine ausländische Staatsbürgerschaft hat oder wenn zu Hause in einer „nichtdeutschen Herkunftssprache“ gesprochen wird.

In nordrhein-westfälischen Hauptschulen liegt der Wert bei mehr als 60 Prozent

In Bremen wiesen 44,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen in allgemeinbildenden Schulen einen Zuwanderungshintergrund auf. Wie in den meisten anderen Bundesländern auch, war der Anteil an berufsbildenden Schulen mit 31,9 Prozent deutlich geringer. Im bevölkerungsreichsten Bundesland, Nordrhein-Westfalen, lag der Wert insgesamt bei 39,3 Prozent. Betrachtet man jedoch die einzelnen Schulformen, fallen beträchtliche Unterschiede auf.

So lag die Quote der Schüler mit ausländischen Vorfahren an Hauptschulen bei 62,5 Prozent, gefolgt von Realschulen (50,2 Prozent) und Gesamtschulen (45,8 Prozent). In Grundschulen betrug dieser Anteil immerhin 44,9 Prozent. Dagegen machten Kinder und Jugendliche mit ausländischen Wurzeln an Gymnasien in dem westlichen Bundesland weniger als ein Drittel aus.

Knapp hinter Nordrhein-Westfalen folgt in der Rangliste mit dem größten Anteil der Schüler mit Einwanderungshintergrund Berlin. In der Hauptstadt lag der Wert für die allgemeinbildenden Schulen bei 39,3 Prozent, für die berufsbildenden Schulen bei 28 Prozent. In Hessen hatten 38,2 Prozent der Kinder und Jugendlichen an allgemeinbildenden Schulen mit ausländische Wurzeln. Für berufsbildende Schulen wurde der Migrationshintergrund nicht erhoben.

Drei Bundesländer erheben diese Zahl nicht

In Schleswig-Holstein hatten im vergangenen Schuljahr 30 Prozent der rund 290.400 Kinder und Jugendliche, die eine Grund-, Regional- sowie Gemeinschaftsschule oder ein Gymnasium besuchten, ausländische Wurzeln. An berufsbildenden Schulen war der Wert mit 13 Prozent deutlich geringer.

Auf Rang sieben liegt Baden-Württemberg. Von den rund 1.100.000 Schülern an allgemeinbildenden Schulen hatten 27,2 Prozent ausländische Vorfahren. Ähnlich hoch war der Wert an berufsbildenden Schulen. Für Bayern lagen die Zahlen für das vergangene Schuljahr noch nicht vor. Nimmt man jedoch die Werte von 2019/2020 folgt auf Baden-Württemberg der benachbarte Freistaat mit einem Anteil von 23,9 Prozent an allgemeinbildenden und 18 Prozent an berufsbildenden Schulen.

Auf einem ähnlichen Niveau liegt die Quote der Schüler mit Migrationshintergrund in Rheinland-Pfalz. Hier waren dies 2020/2021 knapp über 23 Prozent an allgemein- und 16,4 Prozent an berufsbildenden Schulen. In den beiden übrig gebliebenen westdeutschen Bundesländern Niedersachsen und Saarland wird der Migrationshintergrund an Schulen nicht ausgewiesen.

Eine Sprecherin des Landesstatistikamtes in Niedersachsen sagte der JF, das Merkmal Migrationshintergrund sei zwar seit einigen Jahren in den entsprechenden Datensystemen vorhanden, die Werte seien bislang aber nicht überprüfbar. Damit entsprächen sie nicht den qualitativen Anforderungen. Dies solle sich jedoch bald ändern. Im Saarland wird lediglich zwischen deutschen und ausländischen Schülern unterschieden. Im vergangenen Jahr machte der Anteil nicht-deutscher Kinder und Jugendlicher an allgemeinbildenden Schulen dort 15,1 Prozent aus.

In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist der Anteil am geringsten

Erwartungsgemäß ist in den östlichen Bundesländern die Zahl der Schüler mit Einwanderungshintergrund im Verhältnis zu jenen ohne ein entsprechendes Merkmal deutlich geringer. Am kleinsten ist der Wert in Brandenburg. Von den fast 295.000 Kindern und Jugendlichen an allgemein- und berufsbildenden Schulen hatten im vergangenen Jahr 7,1 Prozent ausländische Wurzeln. In Mecklenburg-Vorpommern lag dieser Wert an allgemeinbildenden Schulen bei 7,4 Prozent, an berufsbildenden Einrichtungen bei 8,7 Prozent.

Dahinter folgte Thüringen, wo diese Quote für alle Schulformen zusammengenommen bei acht Prozent lag. In Sachsen betrug der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund an allgemeinbildenden Schulen 10,9 Prozent und an berufsbildenden Schulen 7,3 Prozent. Das Landesstatistikamt in Sachsen-Anhalt teilte mit, in dem Bundesland würde nicht zwischen Schülern mit und ohne Einwanderungshintergrund unterschieden, sondern lediglich zwischen deutschen und nicht-deutschen. 6,3 Prozent der nicht ganz 200.000 Kinder und Jugendlichen an allgemeinbildenden Schulen waren demnach Ausländer. Bei berufsbildenden Schulen lag der Anteil mit 7,1 Prozent etwas höher.

