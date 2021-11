Höcke droht Aufhebung der Immunität durch Thüringer Landtag

ERFURT. Ein Wahlkampfauftritt in Sachsen-Anhalt hat für Thüringens AfD-Vorsitzenden Björn Höcke womöglich ein juristisches Nachspiel. Der Justizausschuß im Thüringer Landtag soll seine Immunität aufheben, berichtet der Spiegel. Anlaß ist demnach ein Begehren der Staatsanwaltschaft Halle.

Zuvor hatte der sachsen-anhaltinische Grünen-Vorsitzende Sebastian Striegel Strafanzeige gegen den AfD-Politiker gestellt. Anlaß war eine Rede Höckes in Merseburg im vergangenen Mai, die er mit den Worten „Alles für Deutschland“ geendet haben soll.

Historische Hintergründe seien nicht bekannt gewesen

Die Verwendung der Parole ist laut Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages während einer Versammlung strafbar, da es sich um die Losung der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA) handelt.

Bereits in der Vergangenheit hatten Vertreter der AfD den Slogan genutzt, wie beispielsweise Sachsen-Anhalts stellvertretender Landesvorsitzender Kay-Uwe Ziegler. Er gab damals an, die historischen Hintergründe nicht gekannt zu haben. So argumentierte auch die AfD Brandenburg, die den Spruch auf einem Plakat verwendete. (ag)