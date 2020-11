Syrischer Flüchtling wegen Terrorverdachts festgenommen

BERLIN. Die Berliner Polizei hat einen syrischen Flüchtling festgenommen, der mit einer islamistischen Terrororganisation in Verbindung stehen soll. Dem 21 Jahren alten Mann wird vorgeworfen, Mitglied der Vereinigung „Ahrar al-Sham“ zu sein und für diese in seinem Heimatland gekämpft zu haben, teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft auf Twitter mit.

Auf Antrag der #GStABerlin hat das #Kammergericht heute Haftbefehl gegen einen 21-jährigen syrischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der islamistischen terroristischen Vereinigung „Ahrar al-Sham“ und der Teilnahme an Kampfhandlungen in Syrien erlassen.

