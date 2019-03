Umfrage: Habeck führt erstmals Liste der wichtigsten Politiker an

BERLIN. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, führt erstmals die Liste der wichtigsten Politiker in Deutschland an. In der aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF verdrängt er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) von Platz eins.

Auf der Skala von +5 bis -5 kommt Habeck auf einen Durschnittswert von 1,4 und liegt 0,2 Punkte vor Merkel. Auf dem dritten Rang landen Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD),Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit jeweils 0,8 Punkten.

Die Liste der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker wurde Anfang März von den Befragten neu zusammengestellt. Robert #Habeck sichert sich Platz eins vor Kanzlerin #Merkel. #Politbarometer pic.twitter.com/MjGvd7rsfC — ZDF (@ZDF) 28. März 2019

Gefolgt werden sie von FDP-Chef Christian Lindner (FDP) mit einem Wert von 0,4, der Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, Sahra Wagenknecht mit 0,3 und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit 0,0. Den Schluß der Liste der zehn wichtigsten deutschen Politiker bilden die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles (SPD) mit dem Wert -0,1 und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit -0,9.

AfD legt in Sonntagsfrage zu

Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union laut Umfrage auf 30 Prozent, was einen Gewinn von einem Prozent im Vergleich zur vorherigen Befragung bedeuten würde. Die Grünen blieben mit unverändert 19 Prozent auf Platz zwei. Die SPD verlöre leicht und käme auf 15 Prozent. Mit einem leichten Zugewinn könnte die AfD rechnen und demnach 13 Prozent erreichen, gefolgt von der FDP und der Linkspartei mit jeweils neun Prozent.

Für die Rangliste befragte die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen nach eigenen Angaben 1.325 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte, die repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland seien. (ag)