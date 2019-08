Hamburg: Linkspartei will Kaisersaal umbenennen

HAMBURG. Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat sich für eine Umbenennung des Kaisersaals im Rathaus ausgesprochen. Künftig soll dieser nach dem Willen der Partei „Republikanischer Saal“ heißen. „Vor hundert Jahren wurde die Monarchie in Deutschland abgeschafft. Aber im Hamburger Rathaus weht noch immer der Geist des Kaiserreichs. Wir wollen, daß damit Schluß ist“, schrieb die Fraktion auf Facebook.

Seit 100 Jahren ist #Republik – aber der Kaiser steht immer noch im #Hamburg|er Rathaus rum. Wir haben ihn heute verhüllt. Und fordern, dass der Kaisersaal in der #hhbue zum Republikanischen Saal wird. So viel #Revolution ist ja wohl das Mindeste! pic.twitter.com/kI1Tv0iumf — Linksfraktion Hamburg (@LinksfraktionHH) August 5, 2019

Daher werde die Fraktion laut ihrem kulturpolitischen Sprecher Norbert Hackbusch am 14. August in der Bürgerschaft einbringen. Mit diesem solle auch die Novemberrevolution von 1918 gewürdigt werden. Auf Twitter veröffentliche die Partei zudem ein Foto, auf der sie eine Büste Kaiser Wilhelms I. mit einem roten Tuch verhüllte.

In dem geplanten Antrag heißt es: „Ein Jahrhundert nach der Novemberrevolution ist es an der Zeit, einen neuen Geist ins Hamburger Rathaus wehen zu lassen, die Gesamtgestaltung zu überdenken, dabei auch alte Barte abzuschneiden und die demokratische Erinnerungskultur – ganz im Sinne der Forderungen des ehemaligen Bundespräsidenten Dr. Gustav Heinemann nach einer Pflege der Freiheitstraditionen der deutschen Geschichte – zu vertiefen und optisch hervorzukehren.“ Der zweitgrößte Saal im Rathaus solle daher in „Republikanischer Saal“ umbenannt werden. (krk)