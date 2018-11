Medienberichte: Seehofer gibt Parteivorsitz und Ministeramt ab

BERLIN. Bundesinnenminister Horst Seehofer wird den CSU-Parteivorsitz und sein Ministeramt zu Beginn kommenden Jahres abgeben. Seehofer kündigte den Rückzug während einer vierstündigen Sitzung des CSU-Präsidiums am Sonntag in München an, berichtet die Bild-Zeitung.

Mitte dieser Woche soll Seehofer seine Pläne der Öffentlichkeit vorzustellen. „2019 wird das Jahr der Erneuerung für die CSU“, sagte Seehofer wie die Zeitung unter Berufung auf Sitzungsteilnehmer erfuhr. Parteiintern war zuvor über einen Putsch gegen Seehofer spekuliert worden, der die Partei seit 2008 führt.

Söder könnte Nachfolger werden

Nach der bayerischen Landtagswahl bei der die CSU mit 37,2 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 erzielt hatte, waren an der Basis Rücktrittsforderungen gegen den Vorsitzenden laut geworden. Mehrere Kreisvorsitzende hatten seinen Abgang gefordert.

Parteiintern wird nun erwartet, daß der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auch seinen Hut für das Amt des Parteichefs in den Ring werfen wird. Bereits im Juli hatte Seehofer im Asylstreit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seinen Rücktritt angekündigt, aber kurz darauf einen Rückzieher gemacht.

Das ist jetzt, grob überschlagen, der fünfte Seehofer-Rücktritt, über den ich eilig berichte. Wenn ich genau nachdenke, muss ich feststellen: Er ist noch immer in seinen Ämtern. Wahrscheinlich wird er mich mal in Ruhestand verabschieden. — Chr Deutschländer (@CDeutschlaender) November 11, 2018

(tb)