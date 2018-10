Gruppenvergewaltigung in Freiburg: Sieben Syrer sitzen in U-Haft

FREIBURG. Erneut erschüttert ein schweres Sexualverbrechen durch Flüchtlinge Freiburg. Sieben Syrer und ein Deutscher sollen eine 18 Jahre alte Frau vergewaltigt haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Das Verbrechen ereignete sich bereits am 14. Oktober. Der jungen Frau wurde in einer Freiburger Diskothek von einem Mann ein Getränk gegeben, das möglicherweise Drogen enthalten habe. Nachdem sie es getrunken hatte, verging sich der Täter draußen in einem nahegelegenen Gebüsch an seinem Opfer. Anschließend vergewaltigen mindestens sieben weitere Männer die inzwischen wehrlose Frau.

Polizei nimmt Syrer in Asylunterkünften fest

Die Ermittlungen einer eigens eingesetzten Fahndungsruppe der Kriminalpolizei führten in den vergangenen zwei Wochen zu acht Festnahmen. Die sieben Syrer wurden zumeist in Asylunterkünften verhaftet. Die Tatverdächtigen im Alter von 19 bis 29 Jahren sind fast alle polizeibekannt. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. (ag)